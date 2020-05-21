عرض "خيبتنا" و"غزل البنات" على TeN في العيد

تعرض قناة TeN الفضائية، حصريا مسرحيتي "غزل البنات"، و"خيبتنا" للفنان محمد صبحي، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين في العالم العربي والأمريكي.

تدور المسرحية في قالب كوميدى غنائي استعراضي من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد صبحي، وبطولة محمد صبحي وسماح السعيد وسميرة عبدالعزيز وندى ماهر وحازم القاضي وبوسي شلبي وعبير فاروق وميرنا زكري.

أما مسرحية "غزل البنات" أعاد صياغتها وكتبها نصا مسرحياً الفنان محمد صبحي عن القصة الشهيرة، التي قُدمت كفيلم بالاسم نفسه، وأدى بطولتها الفنان الراحل نجيب الريحاني والمطربة ليلى مراد وأنور وجدي وسليمان نجيب، حيث تقدم جرعة كوميدية مكثفة لكل عشاق الأعمال الكوميدية الاجتماعية.

مسرحية "خيبتنا" تذاع حصريًا يوم الأحد المقبل أول أيام العيد الساعة 10 مساء، وتعاد يوم الإثنين ثاني أيام العيد 10 صباحًا، والجمعة 30 مايو العاشرة مساء.

فيما تعرض مسرحية "غزل البنات" يوم الخميس 28 مايو 10 مساء، فيما تعاد الجمعة 29 مايو 10 صباحًا على تردد قناة TeN هو 11430 رأسي.