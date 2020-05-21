"متنوع وشامل".. التعليم توضح معايير تقييم أبحاث طلاب النقل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعايير التي وضعت لتقييم المشروع البحثي المقدم من طلاب سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، والتي انتهت فترة تسليمها في 18 مايو الماضي.

ووجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المُعلمين، منشورا للمديريات التعليمية حول المشروعات البحثية وطريقة تصحيحها وتقييمها داخل المدارس.

وجاءت المعايير المرسلة، لتتضمن مدى اتباع الطالب سواء نفذ المشروع منفردًا أو مجموعة طلابية، للقالب الكتابي للبحث، وتنوع مصادر المعرفة داخل البحث، أي المقصود بها المراجع التي لجأ إليها الطالب في بحثه، بالإضافة إلى شمول المشروع لجميع التخصصات.

وحدد المنشور درجة التقييم باجتياز أو عدم اجتياز، دون تحديد درجات للتقييم.