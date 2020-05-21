سكرتير مساعد أسيوط يتفقد المصانع والمشروعات للتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة كورنا

تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة عدد من المصانع والمشروعات بالمنطقة الصناعية بالصفا بمنقباد من بينها (شركة العالميه للمطاحن ، ومصنع ميديكال ،ومطاحن الشرق، وشركة الغازات الصناعية والطبيعة، وشركة بتروجاس وأسيوط للتكرير، وشركة نفرتيتي للمواد الغذائية، والغازات الصناعية لإنتاج تعبئة اسطوانات الاكسجين).

جاء ذلك للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بتلك المصانع والمشروعات وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية أثناء فترة العمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" طبقاً لما أقرته وزارة الصحة بناءاً على ارشادات منظمة الصحة العالمية من بينها الإلتزام بإرتداء للكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي قدر الإمكان حفاظاً على صحة العاملين بتلك المصانع والمترددين عليهم.

رافقه خلال الجولة عدد من أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمصانع والمشروعات المختلفة في كافة أنحاء المحافظة والإلتزام بها خلال فترة العمل.

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في كافة القطاعات الخدمية والمشروعات والمصانع وغيرها من الأماكن العامة والخاصة موضحاً إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في هذه المنشأت برئاسة السكرتير المساعد مشيراً إلى الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها في مواجهة انتشار العدوى الفيروسية والعمل على حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.