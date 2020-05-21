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محمود مسلم

هنا داوود: تجربة البالية أزالت رهبة الكاميرا

كتب:

أبانوب رجائي
02:17 م | الخميس 21 مايو 2020
هنا داوود مع دينا الشربيني وأسماء جلال

هنا داوود مع دينا الشربيني وأسماء جلال

أعربت الفنانة الشابة هنا داوود عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع دورها في مسلسل "لعبة النسيان" من بطولة دينا الشربيني، مؤكدة أنها مساحة دورها الكبير أثارت مخاوفها لا سيما أنها تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى.

وقالت هنا لـ"الوطن"، إن تقديمها عروض باليه على خشبة مسرح دار الأوبرا، أزال رهبتها من الكاميرا، مشيرة إلى أن دراستها لعلم النفس ساعدتها أيضا في أداء دورها.

وعن التعاون مع دينا الشربيني، أوضحت: "فريق العمل كله ساعدني بداية من المخرج هاني خليفة الذي أعطاني الدور، مرورا بدينا الشربيني ورجاء الجداوي وباقي أسرة المسلسل".