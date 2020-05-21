هنا داوود: تجربة البالية أزالت رهبة الكاميرا

أعربت الفنانة الشابة هنا داوود عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع دورها في مسلسل "لعبة النسيان" من بطولة دينا الشربيني، مؤكدة أنها مساحة دورها الكبير أثارت مخاوفها لا سيما أنها تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى.

وقالت هنا لـ"الوطن"، إن تقديمها عروض باليه على خشبة مسرح دار الأوبرا، أزال رهبتها من الكاميرا، مشيرة إلى أن دراستها لعلم النفس ساعدتها أيضا في أداء دورها.

وعن التعاون مع دينا الشربيني، أوضحت: "فريق العمل كله ساعدني بداية من المخرج هاني خليفة الذي أعطاني الدور، مرورا بدينا الشربيني ورجاء الجداوي وباقي أسرة المسلسل".