دينا الشربيني تكتشف دليل براءتها في الحلقة 26 من لعبة النسيان

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل لعبة النسيان، تطورات كبيرة، حيث اعترفت الطبيبة بهيرة (إنجي المقدم) لرقية (دينا الشربيني)، بالمؤامرة التي اتفقت خلالها مع نادر (علي قاسم) للتخلص من رقية.

وخلال مواجهة بهيرة لرقية، دافعت بهيرة عن نفسها، مبررة أنها اضطرت لعقد هذا الاتفاق نظرًا لحاجتها للمال، وأنها أوقفت العلاج الذي كانت تعطيه لرقية منذ فترة.

واتجهت رقية إلى نادين (هديل حسن) شقيقة زوجها، لإخبارها باتفاق شقيقها نادر مع الطبيبة للتخلص منها وهو ما يدل على براءتها، وأنها لم تخن شقيقها أمجد (أحمد صفوت)، وأن علاقتها بخالد (أحمد داوود) كانت بغرض الخدمة الإنسانية فقط.

مسلسل لعبة النسيان

يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.