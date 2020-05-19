دينا الشربيني تكشف مؤامرة "نادر" والطبيبة النفسية في لعبة النسيان

اقتربت حلقات مسلسل لعبة النسيان للنجمة دينا الشربيني من الانتهاء، ويوم بعد الآخر تنكشف خيوط اللغز المحير حول حقيقة الحادث الذي فقدت فيه "رقية" ذاكرتها.

وفي الحلقة 26 من المسلسل توصلت رقية لخيط مهم في لغز الحادث بعدما اعترفت لها الطبيبة النفسية بهيرة "إنجي المقدم" بحقيقة اتفاق نادر معها على أن تماطل في علاج رقية باستخدام مهدئات وأدوية تؤخر استعادتها للذاكرة وذلك بعد أن ابتزها وهددها بفضح زوجها مدمن القمار كما عرض عليها مبلغا ماليا كبيرا.

وعلى جانب آخر بدأت رقية تكشف خيوط لغز آخر متعلق بمستشفيات الشيال وحقيقة موت الأطفال مصابي السرطان بها وهي القضية التي تبناها خالد قبل موته في الحادث الذي فقدت فيه رقية ذاكرتها.

يذكر أن مسلسل لعبة النسيان حقق على مدار الايام الماضية نجاحا كبيرا وتصدر تريند تويتر اكثر من مرة بعد الاداء المتميز لنجمته دينا الشربيني واشادة الجمهور المستمرة بها.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.