كاظم الساهر ووائل جسار.. شاهد حفلات عيد الفطر أون لاين

التنزه والخروج والاحتفال بحضور حفلات موسيقية لكبار الفنانين، عادات توارثها الشعب المصري في المناسبات المختلفة، ويتنوع شكل الاحتفال بكل مناسبة عن الأخرى، وبحلول عيد الفطر المبارك من كل عام، يتم تنظيم الكثير من حفلات عيد الفطر التي يحضرها أعداد كبيرة من الجمهور، ولكن في تلك الظروف الاستثنائية، ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ألغت وزارة الثقافة المصرية الفعاليات التي تتطلب حضور أعداد كبيره من الجمهور مثل الحفلات، وأطلقت قناتها على يوتيوب لبث الحفلات الموسيقية أون لاين، وتستعرض "الوطن" خريطة الحفلات الموسيقية المقرر بثها خلال أيام عيد الفطر المبارك، كالتالي:

حفل الفنان عاصي الحلاني

ينطلق حفل الفنان عاصي الحلاني على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الثقافة أول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق يوم الأحد 24 مايو الجاري، في تمام الساعة 9 مساء، ولمشاهدة الحفل من هنا.

حفل الفنان وائل جسار

ينطلق حفل الفنان وائل جسار على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الثقافة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الموافق يوم الإثنين 25 مايو الجاري، في تمام الساعة 9 مساء، ولمشاهدة الحفل من هنا.

حفل الفنان كاظم الساهر

ينطلق حفل الفنان كاظم الساهر على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الثقافة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، الموافق يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، في تمام الساعة 9 مساء، ولمشاهدة الحفل من هنا.

كما يتم بث عدد من الألوان الإبداعية الأخرى التي تنتجها مختلف قطاعات الوزارة، وتهدف لإبراز دور القوة الناعمة في تنمية الوعي وبناء المجتمع مثل فقرات متنوعة من السيرك القومي للأطفال في تمام الساعة 2 ظهرا، ومشروع ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل في تمام الساعة 8:30 مساء.

وبدأ البث الأول بحفل أقيم بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا، وتضمن رائعة أم كلثوم حيرت قلبي إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق بأداء الفنانتين ريهام عبدالحكيم ومي فاروق.