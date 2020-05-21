"قنا" تمنع دخول المواطنين والموظفين للمصالح الحكومية بدون كمامات

أصدر اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، قرارا بمنع دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة، وكذلك المواصلات العامة دون ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وألزم قرار المحافظ إدارات الأمن والشؤون الإدارية بكافة المصالح الحكومية بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسؤول عن تلك المخالفة.

كما ورد في نص القرار أن يلتزم رؤساء المصالح كلا في حدود اختصاصة بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا القرار.

وأوضح محافظ قنا، أنه تيسيرا على المواطنين فقد وفرت المحافظة الكمامات بجميع المنافذ التابعة لها بسعر التكلفة 2.25 جنيه، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على الالتزام بتطبق هذا القرار.