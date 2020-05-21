الهيئة الهندسية: "بشائر الخير" تستهدف إنشاء 80 ألف وحدة سكنية

قال اللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، إنّ مشروعات "بشائر الخير" استهدفت بداية من "بشائر الخير 1" بغيط العنب وحتى "بشائر الخير 8" بالعامرية، إنشاء 1500 عمارة سكنية تضم 80 ألف وحدة سكنية تتسع لنحو 400 ألف نسمة، ومسطحات تجارية بإجمالي 650 ألف متر مربع.

وأضاف العزازي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ "بشائر الخير 3" بالقباري نموذجا فريدا من نماذج التكافل الاجتماعي، يدل على التعاون بين أجهزة الدولة ورجال الأعمال المخلصين، لافتا إلى أنّ أعمال الردم والتسوية بأرض "بشائر الخير 3" تجاوزت مليون متر مكعب أتربة، ونقل أبراج خطوط كهرباء ضغط عالي كانت تمر بأرض المشروع، وتنفيد أعمال أساسات عميقة بأطوال تتراوح من 28 متر إلى 35 متر طولي.

وأوضح أنّه روعي تنفيد الأعمال الخاصة بالدراسات والتصميمات المعمارية والإنشائية ودراسات التربة والأثر البيئي، وإعداد الدراسات الخاصة بتوصيل المرافق الجديدة.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.