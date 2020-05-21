أمين "الأطباء" يطلب انتشار فرق مكافحة العدوى بمستشفيات العزل الجديدة

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن ما أعلنته الوزارة من خطتها للتوسع في الكشف عن المصابين بكورونا وتوفير مستشفيات للعزل أمر جيد، مؤكدا أن النقابة نادت بهذا المطلب منذ بداية الأزمة.

وطالب الطاهر خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته النقابة منذ قليل، بضرورة توفير جميع مستلزمات الوقاية للفرق الطبية بجميع المنشآت الطبية، وضرورة انتشار فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات التي تم الإعلان عنها كأماكن للعزل، مع ضرورة أن يتم تقسيم المستشفى للأماكن التي فيها تلوث عالي والأخرى أقل وتصنيفها بالمناطق الحمراء والخضراء، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على هذا الأمر، حتى لا يفاجأ الأطباء بدخول الحالات عليهم دون تأهيلهم كما حدث في مستشفى منشية البكرى، مما أدى إلى ارتباك شديد.

وأشار إلى أن قرار وزرة الصحة بعزل الحالات البسيطة في المنازل جيد ولكن لابد من التأكد قبل العزل أن المنزل يتوفر فيه هذه الإمكانية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المنازل بها تكدس وضيقة، حتى لا تتحول لبؤرة انتشار عدوى.

ودعا إلى ضرورة عمل مسحات لكل الفرق الطبية خاصة للمخالطين دون ارتداء الواقيات المناسبة، قائلا: "من المصلحة التوسع في الكشف وعمل مسحات للفرق الطبية على وجه الخصوص، لأنها تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر حتى لا تتحول من معالج لمصدر لنقل العدوى".

وألفت إلى أن ما تم تداوله حول تشغيل برنامج صحة المرأة بعد إجازة عيد الفطر، أمر خطير ولن يصب في المصلحة العامة، على الرغم من أهميته، إلا أنه غير عاجل ويجب تأجيله حتى لا يتسبب في حدوث التجمعات وانتشار العدوى.

وعن أزمة أطباء التكليف مع الصحة، قال الطاهر: "هناك ضرورة لحل مشكلة أطباء تكليف مارس 2020، والسماع لمطالبهم، لأن التطبيق العملي لنظام التكليف الجديد أثبت أن به سلبيات وعيوب كثيرة، وأثبت عدم جاهزيته لاستقبال كل هذه الأعداد لذلك يجب تطبيقه بشكل تدريجي".