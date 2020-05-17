أطباء القاهرة تعرض مطالب عاجلة لحماية الفرق الطبية اليوم

تعقد نقابة أطباء القاهرة، مؤتمرا صحفيا "أون لاين" اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بعنوان "مطالب عاجلة لمنع انفلات تفشي وباء كورونا وضمان حماية الفرق الطبية".

وقال الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إنّه سيتم عقد مؤتمر للمطالبة بحماية الفرق الطبية من الوباء وكيفية الحفاظ على منع انفلات وانتشار الوباء بين أعضاء الفريق الطبي، مؤكدا أنّهم أولى بالرعاية.

وأضاف: "هذا ليس لسبب تميزي، لكنه سبب منطقي وضروري للحفاظ على خط الدفاع الأول، حتى يكون هناك فجوة في ذلك الخط ونشهد كارثة في مكافحة الوباء".