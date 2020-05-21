نشرة أخبار تركيا.. فيلم وثائقي يكشف سوء وضع اللاجئين السوريين

نشر موقع turkish minute مقال عن فيلم وثائقي حديث إنتاج شبكة CBS الأمريكية، يكشف الفيلم حياة اللاجئين السوريين اليائسين في تركيا وهم يبيعون أعضائهم في السوق السوداء لمجرد تلبية احتياجاتهم.

في الفيلم الوثائقي "بيع الأعضاء للبقاء على قيد الحياة"، استخدمت شبكة CBS كاميرات خفية للتحقيق في منشورات علي الفيسبوك كانت تعرض أموالاً على اللاجئين لبيع كليتهم وجزء من كبدهم. ووجدوا أن اللاجئين الضعفاء يتعرضون للخداع من الأموال الضئيلة التي عرضت عليهم بعد الانتهاء من الإجراءات.

تعليق حساب تويتر لكبار مسؤولي المعارضة في إسطنبول

طبقا لما نشر في صحيفة أحوال التركية، تم وقف حساب تويتر كنان كافتانجي أوغلو رئيسة فرع إسطنبول التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

وأضاف المقال، في حين أن سبب هذه الخطوة غير معروف حتى الآن، سرعان ما أفادت وسائل الإعلام الموالية للحكومة A Haber أن المعارضة البارزة كانت من "تدافع عن المنظمات الإرهابية وتدعو إلى الانقلاب" في منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. نشرت الصحيفة على "تويتر" من قبل أن كافتانجي أوغلو شككت في اعتقال اثنين من الصحفيين الأتراك وعبرت عن ذلك عبر حسابها الشخصي علي تويتر من قبل.

تركيا تدعم الإرهابيين في أفريقيا

نشر موقع Nordic monitor تقريرا ينتقد تمويل تركيا للإسلاميين في افريقيا. و اشار التقرير الي الجنرال المتقاعد عدنان تانفردي ،الذي صرح أن على تركيا دعم الجماعات الإسلامية ضد ما يسمي بـ "إرهاب الدولة" في بعض المناطق الحرجة في أفريقيا مثل جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي ونيجيريا.

كشف مقال نشره Tanrıverdi في مايو 2014 عن المحدد الرئيسي لعلاقة حزب العدالة والتنمية الحاكم مع الجماعات المتطرفة والإرهابية في أفريقيا.

أشارت صحيفة Tanrıverdi، أن شخصية مهمة في الدائرة الداخلية لأردوغان، قالت إن تركيا يجب أن تنظر في اتخاذ تدابير فعالة لحماية "الجماعات الإسلامية" في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي ونيجيريا من إرهاب الدولة.

من المثير للاهتمام أن تسجيلًا مسربًا لمحادثة جرت في عام 2014، وهو نفس العام الذي كشفت فيه Tanrıverdiعن استراتيجية تركيا تجاه بعض البلدان الأفريقية، بين مستشار أردوغان ومسؤول من الخطوط الجوية التركية كشف التسريب أن شركة الطيران الوطنية التركية والحكومة التركية متورطة في نقل أسلحة إلى منظمة بوكو حرام الإرهابية التي تتخذ من نيجيريا مقرا لها، والتي تعهدت بالولاء لتنظيم داعش.

القبض على إيراني في تركيا لرفعه العلم البريطاني في شرفته

اعتقلت السلطات في تركيا رجلاً لتعليق منشفة مزينة بعلم بريطانيا في شرفته.

واعتقل الرجل الإيراني في مدينة قيصري في تركيا بعد شكاوى من الجيران الذين اعتبروا أن عرض العلم البريطاني يعد عملا استفزازيا حيث يحتفل الأتراك بيوم الشباب والرياضة في 19 مايو من خلال أنشطة مختلفة ، بما في ذلك عرض الأعلام التركية في النوافذ والشرفات. تحتفل العطلة بذكرى الاستقلال التركي ، وقال مكتب حاكم قيصري في بيان إن الرجل دافع عن نفسه بالقول "إنه كان يجفف فقط منشفة مبللة".