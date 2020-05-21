الهندسية: "بشائر الخير 3" تتضمن إنشاء "أليكس داون تاون" على 30 فدانا

قال اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، إنّ مشروع "بشائر الخير 3" يتضمن إنشاء المنطقة الاستثمارية "أليكس داون تاون" على مساحة 30 فدانا، وتتكون من 8 مبان متنوعة الاستخدام، تضم 250 كيانا تجاريا، تتراوح مساحتها من 30 إلى 600 متر مسطح بمتوسط 300 متر مربع للمحل.

وأضاف العزازي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المنطقة الاستثمارية تتكون من 11 قاعة متعددة الأغراض ومجمع بنوك ومجمع سينمات وكافيتريات ومطاعم، و16 مولا تجاريا أسفل العمارات بمواجهة المشروع، بإجمالي المساحة التجارية 111 ألف متر مربع.

وأوضح أنّه جرى إنشاء محطة وقود تديرها الشركة الوطنية للبترول على مساحة 3767 مترا مربعا، ومسجد "الحق المبين"، إضافة إلى 6 مساجد أخرى وكاتدرائية "بشائر الخير" و3 مدارس للتعليم الأساسي بإجمالي 99 فصل وطرق أسفلتية.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.