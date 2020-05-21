انقطاع مياه الشرب في عدد من قرى الدقهلية.. ومسئولون: بسبب العيد والحر

أطلق أهالي مركز تمي الأمديد بالدقهلية مبادرة لتوفير مياه الشرب وإعادة توزيع المناوبات بعد انقطاعها لفترات طويلة علي عدد من القري منذ 5 أيام، وتحذيرهم من وصول الانقطاع إلي مستشفي العزل.

وقال إيهاب العيسوي، صاحب المبادرة، إننا نستقبل مرضي كورونا بمستشفى العزل من 6 محافظات، بالإضافة إلي قري المركز، وكانت المبادرة بتوفير المياه عن طريق مناوبات علي فترات متقاربة حتى لا يتضرر المواطنين.

وأضاف العيسوي لـ"الوطن" إننا تحركنا نحو رئاسة المركز ومسئولي شركة المياه، بعد وصول انقطاع المياه لمدة 24 ساعة متصلة، ونزل معانا عوض مراد، نائب رئيس المركز، وتأكدنا تماما من أن جميع محابس مياه الشرب العمومية مفتوحة.

وأكد أحد المواطنين أن المياه لم تصل إلينا المياه منذ 10 أيام، حتى الترعة ناشفة من المياه "إحنا متنا من قلة المياه" مطالبا بتوفير المياه خاصة في ظل وجود مستشفى للعزل بالمركز.

وقال عوض مراد، إننا تابعنا جميع المحابس وتأكدنا من فتحها جميعا، و تواصلنا مع شركة مياه ميت فارس والسنبلاوين، لزيادة ضغط المياه الواصل إلي قري تمي الأمديد.

وفي سياق متصل، قال محمود إبراهيم، أحد المواطنين إن مياه الشرب مقطوعة منذ 5 أيام متصلة عن قطاع كبير من قرية " دموه" مركز دكرنس، وتواصلنا مع المسئولين دون جدوي، فأرسلوا لنا فناطيس المياه احتياطيا لحين عودة المياه.

وأضاف إبراهيم، أنه للمرة الأولي يحدث انقطاع المياه لمدة طويلة بهذا الشكل، ولجأ البعض لاستخدام مياه الترعة رغم انه ملوثة بالحيوانات النافقة، وناشدنا جميع المسئولين بشركة مياه الدقهلية لكن دون جدوي، ولا نعرف أي سبب للانقطاع.

وأكد مصدر مسئول أن نقص مياه الشرب أزمة مؤقتة بسبب زيادة الاستهلاك لتجهيزات العيد، وارتفاع درجات الحرارة، ويتم حل المشكلة بعمل مناوبات بين القريب والمناطقة.