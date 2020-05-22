الدفعة 30 بـ"طب أسيوط" تساهم بـ381 ألف جنيه لتجهيز مستشفى الإصابات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تبرع الدفعة رقم 30 من كلية الطب عام (1995) بتجهيز وفرش عدد 10 عنابر بمستشفى الإصابات بتكلفة 381 ألف جنيه، وجارى التنسيق لفرش العنبر رقم (11)، موضحاً أن هذا الصدى الواسع الذى حققته الحملة فى وقت قياسي يعد أملا فى سرعة البدء في تشغيل المستشفى نهاية 2020 بعد الانتهاء من تجهيزها بالكامل والتى تهدف إلى خدمة ضحايا الحوادث والإصابات من شتى محافظات الصعيد.

وأشار" الجمال" إلى تضامن عدد كبير من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة فى الحملة الموسعة التى أطلقها قسم العظام بكلية الطب مؤخرا لدعوة القادرين للمساهمة فى تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي والتى تعد المشروع القومي الأكبر من نوعه على مستوى الصعيد والمقرر افتتاحه فى نهاية عام 2020.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن مستشفى الإصابات الجديدة هى الأحدث من نوعها على مستوى الجمهورية والأكبر في حجم طاقتها الاستيعابية والتي تم إنشاؤها على مساحة 3200 متر مربع ومن المقرر أن تضم 480 سريرا لإقامة المرضى داخلياً 48 عناية مركزة ، و19 غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولات إلى جانب ما تضمه من وحدات متخصصة تضم بنك الدم ، وحدة الأشعة ومعمل الطوارئ وشبكة الغازات ووحدة التعقيم ونظام إطفاء ذاتي للحرائق.

وأشار الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمشروع مستشفى الإصابات، إلى أنه من خلال تلك الحملة المجتمعية تم إطلاق دعوة موسعة لكافة المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني وأهل الخير من القادرين للمساهمة فى استكمال المستشفى، كما رصدت الحملة احتياجات مستشفى الإصابات والتى تضمن إمكانية التبرع بسرير وملحقاته بمبلغ 6350 جنيها، كما يمكن التبرع بتجهيز عنبر كامل يضم 6 أسرَّة بمبلغ 38 ألف جنيه مع إمكانية تسجيل اسم المتبرع فرد كان أو مجموعة على أي جهاز أو سرير أو وحدة يقوم بتجهيزها، وهو ما أسهم سرعة الاستجابة من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والكليات الأخرى فور إطلاق الحملة من خلال مساهمتهم فى توفير 200 سرير من أصل 480 سريرا، فضلا عن تبرع الدكتور عصام الشريف الأستاذ المتفرغ بقسم العظام بكلية الطب بمليون جنيه، بالإضافة إلى تبرع أبناء الدفعة 30 من كلية الطب بتجهيز 10 عنابر.

كما أضاف الدكتور أسامة فاروق أنه من يرغب في تقديم تبرعات عينية لمستشفى الإصابات يمكنه التواصل مع الدكتور ياسر إمام نائب مدير المستشفيات الجامعية لشؤون العلاج بأجر، كما يتم التبرع المالي بخزينة المستشفى الرئيسي بجوار مكتب المستشفى والحصول على إيصال تبرع مخصص لتجهيز مستشفى الإصابات وللاستعلام من داخل وخارج الجامعة يمكن الاستفسار عن طريق الواتس أب على رقم 01028035583.