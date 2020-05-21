"قناة السويس" تعلن مواعيد تشغيل المعديات والكباري والأنفاق في إجازة العيد

أعلنت هيئة قناة السويس أنه تقرر تشغيل الكباري العائمة والمعديات والأنفاق بمدن القناة الثلاث خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وفقا للتوقيتات المحددة.

وكشف بيان رسمى من هيئة قناة السويس اليوم، أن مواعيد عمل المعديات في نطاق محافظتي السويس والإسماعيلية ووسط البلد بورسعيد والرسوة وشرق التفريعة والقنطرة للسيارات والقنطرة للأفراد والفردان ونمرة 6 والشط " كالتالى: اعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوميا وحتى الخامسة مساء خلال الفترة من 23 إلى 29 من مايو الجاري، ومن الساعة السادسة صباحا يوميا وحتى الثامنة مساء خلال الفترة من 30 مايو ولمدة 15 يوما، بالإضافة إلى تطبيق نفس القواعد السابقة المعمول بها حاليا في معديتى شرق التفريعة والرسوة.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الأنفاق تعمل من الساعة الثامنة صباحا يوميا حتى الرابعة مساء خلال الفترة من 23 إلى 29 من مايو الجاري، ومن الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساءا، بداية من يوم 30 مايو ولمدة 15 يوما، ونفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس يعمل على مدار 24 ساعة متواصلة للمواد المستثناه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

والكباري العائمة تعمل طبقا للفاصل الملاحي، من الساعة السادسة صباحا يوميا حتى الخامسة مساءا خلال الفترة من 23 إلى 29 من شهر مايو الجاري ومن الساعة السادسة صباحا يوميا إلى الثامنة مساءا خلال الفترة من 30 مايو ولمدة 15 يوما.