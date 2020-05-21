تصنيع 1500كمامة طبية قابلة للغسل في مدارس التعليم الفني بدمياط

أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بدأ التعليم الفني في إنتاج 1500 كمامة طبية قابلة للغسل طبقا للمواصفات الواردة من "إدارة مكافحة العدوى" بمديرية الصحة، بالتعاون مع مجلس آباء وأمناء المحافظة، وذلك بقسم الملابس الجاهزة بمدرسة الثانوية الفنية بنات بإدارة دمياط التعليمية، مشيرا إلى أن الأمر سيعمم على كل المدارس الفنية بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

وقال وكيل الوزارة إن هذا يأتي ضمن مساعي مديرية التربية والتعليم بدمياط لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم حاليا العمل على إنتاج نحو عشرة ألاف كمامة بمدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، تزامنا مع إلزام جميع المواطنين بارتدائها في المصالح الحكومية والخاصة.