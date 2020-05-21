الهيئة الهندسية: انتهاء "بشائر الخير 5" في القباري خلال 5 أشهر

قال اللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، إنّه جار إنشاء مشروع "بشائر الخير 5" بالقباري، على مسطح 90 فدانا، امتدادا لمشروع "بشائر الخير 3" ويضم 288 عمارة سكنية بواقع 15 ألف وحدة سكنية ونحو 100 ألف متر مربع تجاري.

وأضاف العزازي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المشروع يتضمن مدرستين للتعليم الأساسي وناد رياضي، وجار الانتهاء من تصميمات إنشاء مدرستين إعدادي ومدرسة ثانوي ويبدأ التنفيذ بعد عيد الفطر، مؤكدا أنّه سيتم الانتهاء من المشروع في أكتوبر المقبل، وجار أعمال التشطيب الداخلي والخارجي للعمارات.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.