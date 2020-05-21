500 مليون جنيه مديونيات شركات السياحة لدى منظمى الرحلات الصينية

قال عبدالرزاق عبدالحفيظ عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنَّ شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصينية لديها مديونيات لم تتحصل عليها لدى الشركات الصينية تقدر بنحو 500 مليون جنيه.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ"الوطن": "خاطبنا منظمي الرحلات الصينيين للحصول على تلك المستحقات المتأخرة خاصة أنهم حصلوها بالكامل من السياح الصينين الذين قضوا إجازتهم بمصر خلال الفترة من نوفمبر الماضى وحتى شهر يناير 2020".

"عبدالحفيظ": الشركات عاجزة حاليًا عن دفع رواتب العاملين.. ومتوسط الأجور شهريا يتراوح بين 100 إلى 150 ألف جنيه

وتابع أنَّ الشركات المصرية توجهت بشكاوى لغرفة شركات السياحة وهيئة التنشيط السياحي لمخاطبة هؤلاء الوكلاء وحثهم على سداد تلك المستحقات دون جديد، موضحًا أنَّ الشركات باتت عاجزة حاليًا عن دفع رواتب العاملين خاصة أن متوسط الرواتب شهريا يتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه.

300 ألف سائح صيني يزورون مصر سنويا

وأشار "عبدالحفيظ"، إلى أنَّ متوسط أعداد السياح الصينين الذين يزورون مصر سنويا يتعدى الـ300 ألف سائح، موضحًا أنَّ الشركات المصرية تأمل في تدخل وزارة الخارجية لمخاطبة نظيرتها الصينية والسفارة الصينية بالقاهرة لرد تلك المستحقات حتى تستطيع الشركات دفع رواتب العاملين في ظل عدم وجود أي موارد حاليا بسبب أزمة كورونا.

وكشف مصدر باتحاد الغرف السياحية، أنَّ الاتحاد وغرفتي المنشآت الفندقية وشركات السياحة طالبت الشركات والفنادق التي لها مستحقات لدى الوكلاء الأجانب بتقديم كل المستندات لتقديمها إلى وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنَّ تلك البيانات شملت اسم منظم الرحلات الأجنبي ورقم الهاتف والإيميل الخاص به وعنوانه والمبلغ المستحق باليورو أو الدولار أو الجنيه الإسترليني مدعمًا بصورة من التعاقد.