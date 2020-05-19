18 فندقا جاهزا لاستقبال السياحة الداخلية في عيد الفطر.. تعرف عليها

اعتمدت وزارتا السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، الفنادق الجاهزة لاستقبال السياحة الداخلية، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك بعد أن قدمت الفنادق شهادة السلامة الصحية والتزامها بالاشتراطات، وبلغ عدد الفنادق والقرى السياحية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح 18 منشأة.

وجاءت أبرز الاشتراطات التي اجتازتها المنشآت الـ18:

1-أن يكون الحد الأقصى للإشغال الفندقي 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق.

2- تقلیل التجمعات والأنشطة الاجتماعیة داخل الفندق، مع عدم إقامة أي أفراح أو حفلات داخل المنشآت الفندقیة.

3- لا یجوز تسكین أكثر من شخصین في الغرفة مع الأخذ في الاعتبار زيادة طفل أو رضيع بحد أقصى في الغرف العائلية.

4- يجب أن یلتزم الفندق بتخصیص طبیب مقيم لفحص كل نزیل للتأكد من خلو الجمیع من أي أعراض أو أمراض تنفسیة، وتعقیم الأمتعة عند الوصول وقبل دخولھا الفندق.

5- تركیب جھاز تعقیم على مدخل الفندق.

6- توفیر معقم الیدین في منطقة الاستقبال بالفندق وتطھیر المناطق العامة.

7- تنظیف وتعقیم النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والحمامات العامة باستخدام المطھرات.

8 - تطھیر الغرف بالكامل بعد مغادرة النزلاء وتوفیر آلة البخار لتطھیر الأثاث والأقمشة وتنظیف المفروشات وفوط حمام السباحة في درجة حرارة عالیة.

9- تطھیر المغسلة بعد إتمام عملیة الغسیل الیومیة.

10- بالنسبة لمطعم الفندق يجب ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بین طاولات الطعام.

الفنادق التي استوفت الشروط في جنوب سيناء

سنساتوري. صن رايز أريبيان بيتش. فور سيزونز. سان جورج. دهب تروبيتال. واحة دهب. قرية نويبع. ستراند طابا كورال سي إمبريال.

الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية في محافظة البحر الأحمر

شتايجنبرجر الداو. وايت بيتش الباتروس. هاواي لو جاردان. هاواي ريفيرا. هاواي سيزاربالاس. صني بيتش. بالما دي ميريت. تروبيتيل سهل حشيش.

الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية في محافظة مطروح