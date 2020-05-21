الهيئة الهندسية: تطهير بحيرة مريوط خلال 4 أشهر

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنّ الهيئة مستمرة في تنفيذ أعمال تطوير بحيرة مريوط.

وأضاف الفار، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذ أعمال تطوير مريوط: "سيادتك كلفتنا أثناء افتتاح الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب في أغسطس 2019 بتطوير البحيرة، حيث تبلغ مساحتها 20 ألف فدان، بينها 17 ألف فدان مسطحات مائية والباقي يابس".

وتابع: "الميّة موجودة في البحيرة، وعمقها يتراوح بين 30 سم و180 سم، وهي مغلقة وتقع جنوب غرب الإسكندرية وليست مرتبطة بالحبر ولكن المياه تغذيها من خلال مصرفين، ويدخل للبحيرة 5 ملايين متر مكعب مياه من الصرف الصحي والصناعي ونسقنا مع وزيرة الصناعة، ووزيرة البيئة أسست نظام رصد لمتابعة حالة المياه وبعد انتهاء هذه المنظومة ستعالج المياه صناعيًا بالكامل".

وأردف: "بعد التكليف عملنا مجموعة من التنسيقات مع المختصين، وزارات الري، البيئة، البترول، ومحافظة الإسكندرية، ووجدنا أننا نستطيع تطويرها من خلال 3 محاور، الأول أعمال التطهير وبدأنا التطهير من خلال 20 حفارا، ووصلنا إلى 150 حفار".

وواصل: "الشركات الموجودة معنا عندما وجدت احتياجنا شديد لزيادة عدد الحفارات، عملوا ورش وصنعنا الصندل اللي بيتحمل عليه الحفار، ونسبة تطهير البحيرة 82% وطهرنا 14 ألف فدان، وخلال 3 أو 4 أشهر سننتهي من أعمال التطهير للبحيرة بالكامل".