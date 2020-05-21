الهيئة الهندسية: تطهير بحيرة مريوط خلال 4 أشهر
كتب:
شريف سليمان
02:42 م | الخميس 21 مايو 2020
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنّ الهيئة مستمرة في تنفيذ أعمال تطوير بحيرة مريوط.
وأضاف الفار، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذ أعمال تطوير مريوط: "سيادتك كلفتنا أثناء افتتاح الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب في أغسطس 2019 بتطوير البحيرة، حيث تبلغ مساحتها 20 ألف فدان، بينها 17 ألف فدان مسطحات مائية والباقي يابس".
وتابع: "الميّة موجودة في البحيرة، وعمقها يتراوح بين 30 سم و180 سم، وهي مغلقة وتقع جنوب غرب الإسكندرية وليست مرتبطة بالحبر ولكن المياه تغذيها من خلال مصرفين، ويدخل للبحيرة 5 ملايين متر مكعب مياه من الصرف الصحي والصناعي ونسقنا مع وزيرة الصناعة، ووزيرة البيئة أسست نظام رصد لمتابعة حالة المياه وبعد انتهاء هذه المنظومة ستعالج المياه صناعيًا بالكامل".
وأردف: "بعد التكليف عملنا مجموعة من التنسيقات مع المختصين، وزارات الري، البيئة، البترول، ومحافظة الإسكندرية، ووجدنا أننا نستطيع تطويرها من خلال 3 محاور، الأول أعمال التطهير وبدأنا التطهير من خلال 20 حفارا، ووصلنا إلى 150 حفار".
وواصل: "الشركات الموجودة معنا عندما وجدت احتياجنا شديد لزيادة عدد الحفارات، عملوا ورش وصنعنا الصندل اللي بيتحمل عليه الحفار، ونسبة تطهير البحيرة 82% وطهرنا 14 ألف فدان، وخلال 3 أو 4 أشهر سننتهي من أعمال التطهير للبحيرة بالكامل".