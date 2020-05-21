سفير الصين: سنوفر لقاح كورونا حال تطويره لدول أفريقيا بسعر معقول

عقد "لياو لي تشانج" السفير الصيني لدى القاهرة، مؤتمرًا صحفيًا عبر الإنترنت صباح اليوم، وتحدث فيه عن جهود تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد في بلاده، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح له.

وأضاف السفير في المؤتمر، أن الصين تبذا المزيد من الجهود لتطوير العلاج، وإلى جانب ذلك يعمل العديد من العلماء من مختلف بلدان العالم لتطوير الأدوية والتجارب السريرية، وتابع أن الصين تعزز تبادل المعلومات والخبرات سعيًا إلى بروتوكول علاج مع العلماء الموجودين في دول العالم، مشيرًا إلى أن الطب الصيني التقليدي أثبت فاعليته في مواجهة "كوفيد 19".

وكشف عن أن الصين تعمل على تطوير 4 لقاحات، مشيرًا إلى بعضها دخل مرحلة "التجارب السريرية"، لافتًا إلى أن اللقاح الصيني سيتم توفيره بسعر معقول للجميع، وسيكون منفعة عامة انطلاقًا من الإحساس بمسؤولية الصين تجاه العالم لأنها دولة كبيرة، مضيفًا أن الدول الأفريقية ستستفيد من اللقاح بشكل كبير، وذلك حال تطويره.