تعافي 5 حالات جديدة من كورونا في عزل الإسماعيلية 

تعافت 5 حالات جديدة، اليوم الخميس، من كورونا، وخرجوا من مستشفى العزل بالإسماعيلية في أبو خليفة، ليصل إجمالي حالات المتعافي بالمستشفى إلى 142، كما تحسنت حالة 141 أخرين، وتم توزيعهم على العناية المتوسطة استعدادا لعودتهم إلى محافظاتهم ليصل إجمالي المتعافيين إلى 283 حالة غادروا من المستشفى.

وأكد الدكتور على حطب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية، أن عدد الحالات التى خرجت من المستشفى حتى الآن 283 حالة، وأن عدد من تم شفائهم وتعافوا تماما حتى الآن 142 حالة، بجانب تحويل 141 حالة إلى الرعاية المتوسطة بعد تماثلهم للشفاء وخروج 55 حالة من العزل المتوسط لشفائهم تماما، وسجلت المستشفى 22 حالة وفاة حتى اليوم.

ويعد مستشفى عزل أبو خليفة أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيله وتخصيصه، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سرير عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقي 11غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات

وتواصل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي استقبال عدد كبير من حالات الإصابة، والتى تصل إلى أكثر من 60% من إجمالي المصابين بجميع المحافظات، ويتم التعامل مع الحالات المصابة بدقة وفحص أكثر من مرة، مع حجز الحالات حسب إصابتها ومنحها العلاج اللازم.