بلديات المعارضة التركية تفوز بجائزة الدبلوماسية الأوروبية

حصلت بلديات تشورل و تشيلي وافس سلجوق التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض في مدينة أزميير، على جائزة الدبلوماسية الأوروبية التي يمنحها المجلس الأوروبي.

وهي جائزة يمنحها المجلس الأوروبي منذ عام 1955 تتكون من أربع مراحل الدبلوماسية الأوروبية هي المرحلة الأولى منها.

وقد حصلت أزمير من خلال البلديات المذكورة على هديتان من أصل 12 هدية تم تقديمها لـ9 مدن رئيسية في الدول الأوروبية الأولى مثل ألمانيا وأستراليا وفرنيا وإيطاليا وأوكرانيا.

وقال أوتكو جمركتشكو عمدة بلدية تشيلي وفيليز جريت أوغلو سينجال عمدة بلدية إفس سلجوق أنهم يعملان الآن دون توقف من أجل الحصول على جائزة المرحلة الثانية وهي علم الشرف الأوروبي.

يذكر أنه قد قامت بلديتا تشيلي وإفس سلجوق بمشاريع دولية حول السياحة والتنمية المحلية والبيئة والشباب وفهم الديمقراطية التشاركية وحوارات نشطة مع المدن الأجنبية الشقيقة والمشاريع المشتركة المنفذة والممارسات المثالية في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية وتقديم خدماتها للأطفال والنساء والشباب والمعاقين.