نائب: المعارضة التركية توجه صفعة لأردوغان بعد إخفائه إصابات كورونا

اعتبر الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، فضح الكاتب التركي المعارض أمين شولاشان، للنظام التركي برئاسة رجب الطيب أردوغان، بسبب ما أسماه تعمد السلطة التركية إخفاء الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا، الذي تفشى في تركيا في محاولة منها لبث الأجواء الإيجابية، رغم الوضع الكارثي، صفعة قوية على وجه سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان.

وقال حساسين، في بيان عنه اليوم، إنّ الكاتب التركي المعارض شولاشان فضح أردوغان أمام العالم كله، عندما أكد أنّ هناك العديد من الحالات المتوفاة بفيروس كورونا تسجل في تقارير الوفاة بأمراض، ونحن لا نعرف عدد الأشخاص الذين يموتون يوميًا في مدن الأناضول، خاصة في الشرق والجنوب الشرقي، ولا نعرف حتى الظروف التي صاحبت وفاتهم، وأنّ الحكومة تسجل وفيات كورونا، على أنّها نتيجة أمراض أخرى، لذلك فالأرقام الحقيقية تظل مخفية عن الأمة.

وأكد الدكتور سعيد حساسين، أنّ رجب طيب أردوغان نهايته اقتربت، بعد ازدياد حدة المعارضة من الشعب التركي لسياساته وكذبه وتضليله للشعب التركي، حتى في كارثة فيروس كورونا، مؤكدا أنّ أردوغان لا يعرف سوى لغة الكذب ودعم وتمويل وتسليح الإرهاب والإرهابيين.