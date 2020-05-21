طبيب يحذر من دواء علاج كورونا بدون فائدة وأعراضه توقف القلب

حذر طبيب مصري من الأقراص المستخدمة في علاج كوورنا بمصر "الهيدروكسي كلوروكين"، موضحا أنه لا يستخدم في العلاج، وإنما يستخدم في الوقاية وبالتحديد في مرحلة ما قبل الإصابة وان تناوله بكميات كبيرة يؤدي إلى أعراض تؤثر على القلب.

وأوضح الدكتور أحمد إبراهيم، استشاري أمراض الباطنة والقلب وعضو زمالة جامعة كاليفورنيا ومدير مستشفى الغردقة العام السابق، أن اقراص الهيدروكسي كلوروكين المستخدمة في علاج كورونا بمصر هو استخدام خاطئ لأن عمله الأساسي هو الوقاية وليس العلاج واختصاصه يمنع الفيروس من دخول الخلايا عن طريق غلق المستقبلات التي ينفذ منها الفيروس إلى داخل الخلايا ويمكن تشبيه هذه المستقبلات بالبوابات، لكن اذا دخل الفيروس من البوابات المستقبلات وهذه مرحلة الإصابة يكون هذا الدواء دون فائدة.

وأضاف أن هذا الدواء له أعراض جانبية قد تصل إلى الوفاة ما يحدث أن هذا الدواء يسبب تأخر بعض موجات رسم القلب q_T interval وهذه مسافة زمنية ولو تأخرت كثيرا لما تمت ضربة القلب نفسها ويتوقف القلب فاتفق الأطباء أنه نظرا لفائدة هذا الدواء في الحماية، وليس في العلاج يعطي بجرعات بسيطة جدا في حالة الوقاية يعني حبة واحدة ٢٠٠ ملجم كل خمسة أيام مع عمل رسم قلب قبل بدء العلاجات ٤٨ ساعة يعاد رسم القلب للاطمئنان على الـQ-T interval وفي حالة بدء ملاحظة أي تأخير فيها يوقف الدواء فورا، مؤكدا أنه علاج وقائي لمن يعمل في مستشفيات العزل أي للأطباء والتمريض المخالطين للمرضي ويتم تناوله بجرعة بسيطة جدا.

ومن جانبه، أشار دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن أقراص الهيدروكسي كلوروكين ضمن البروتوكول الذي قررته وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا والنتائج تشير إلى تعافي العديد من الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية مؤكدا أنه لم يحدث أن سبب أي مضاعفات المتعافين.