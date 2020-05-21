"صحة البرلمان" تؤيد ضم المستشفيات العامة والمركزية لفحص حالات كورونا

أعلن الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي تأييده التام لتصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بواقع 320 مستشفى، وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.

وطالب "حساسين"، في بيان له أصدره اليوم، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من استعداد هذه المنشآت الصحية لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدا ثقته التامة في قدرة المنتمين لجيش مصر الأبيض داخل هذه المنشآت على التعامل بكل احترافية ومهنية مع هذا الملف.

وناشد "حساسين"، الشعب المصري الالتزام التام بجميع القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن التزام المواطنين بهذه القرارات سيسهم في دعم ومساندة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.