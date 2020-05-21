مياه سوهاج تستعد لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال عيد الفطر

أعلن اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة، وذلك لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس الشركة، على تواجد رؤساء من قطاعات الشركة خلال 24 ساعة، وكذلك استمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومديري المعامل والعاملين بالورادي والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، وكذلك استعداد تام لفرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة أكثرمن 325 موقعا على مستوى المحافظة، وصيانة وإصلاح أطوال شبكات مياه شرب والصرف الصحي التي تغطي مراكز وقرى ومدن المحافظة.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أنه تم تجهيز قوة طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات وتم التأكد من حسن استعدادها لتنفيذ أي مهمة قد تحدث خلال أيام العيد.