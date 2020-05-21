إصابة شخص جراء إطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية في تكساس

أكدت البحرية الأمريكية، إصابة شخص واحد جراء حادث إطلاق نار داخل قاعدة كوربوس كريستي الجوية التابعة لها في ولاية تكساس اليوم.

وأعلنت البحرية في بيان لها، أن قوات الأمن التابعة لها تعاملت مع مطلق النار صباح اليوم وتمكنت من تحييده، مشيرة إلى أن أحد عناصر قوات الأمن أصيب جراء الحادث، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكرت إدارة القاعدة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن مطلق النار تم رصده عند البوابة الشمالية للموقع، مؤكدة أن القاعدة لا تزال مغلقة حتى الآن.

ولم تقدم البحرية الأمريكية بعد تفاصيل إضافية بشأن دوافع الهجوم.