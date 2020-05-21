جامعة كفر الشيخ تطلق مبادرة "فكرتك حياة" لدعم وتمويل 5 مشروعات لمواجهة كورونا

أطلق مكتب ربط الجامعة بالصناعة فى جامعة كفر الشيخ، تحت رعية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، مبادرة بعنوان "فكرتك حياة"، والممولة من مركز ربط الجامعة بالصناعة " التايكو" بما يضمن توفير التمويل المبدئي للنماذج الأولية للأفكار التي تم الموافقة عليها بعد تحكيم ومناقشة الأفكار المقدمة بواسطة لجنة فنية من المختصين.

قال رئيس الجامعة، غن اطلاق المبادرة، يأتي فى إطار الدور المجتمعي لجامعة كفر الشيخ وفى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وإيمانا بدور الجامعة في توفير حلول لمشكلات المجتمع تعتمد على أسس علمية صحيحة.

اضاف ان مبادرة "فكرتك حياه" تقدم 14م مقترحا وسيتم تمويل 5 مشروعات التي تساهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتدعم الجامعة من خلال مكتبTICO، بمبلغ 240 ألف جنيها لدعم مشروعات وكذلك توفير فرص التواصل مع عدد من قطاعات الصناعة بالمجتمع المحلي لتوفيرها على نطاق تجاري .

تابع ، سيتم تمويل تصميم وتنفيذ طابعة ثلاثية الأبعاد بمكونات محلية، بـ50الف جنيه واستخدام موانع التصاق الموائع النانومترية التجارية لتطوير معدات وقائية للأطقم الطبيةبـ50الف جنيه، وتصنيع جهاز قياس حراره الأشعة تحت الحمراء بمكونات موجوده محليا بـ20الف جنيه جنيه وتصنيع وتنفيذ جهاز التنفس الصناعي باستخدام مكونات محلية بـ100الف جنيه وتصنيع ألياف نانومترية مركبة جديدة لتنقية الهواء وكقناع للوجه بـ20الف جنيه .

كما تطرح الجامعة من خلال مكتب ربط الجامعة بالصناعة، 4 مشروعات لقطاعات الصناعة بالمجتمع المحلي لدراسة إمكانية لتوفيرها على نطاق تجاري وهي " جهاز تحكم أتوماتيكي في مفاتيح الكهرباء يعمل بدون اللمس، جهاز تحكم إلكتروني للمصعد الكهربائى يعمل بدون اللمس، والتحكم في فتح وغلق الباب اتوماتيكيا بدون لمس ، وبوابة تعقيم ذاتية بمكونات محلية".

أكد دسوقي، على حرص إدارة الجامعة على دعم الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتشجيع البحث العلمي التطبيقي والتقدم للمشروعات التنافسية وتحول الأفكار إلى منتجات واكتشاف تقنية جديده للمساهمة في مواجهة هذا الظرف الإستثنائي الذي تواجهه البلاد .

اوضح أن تلك المبادرة أتاحت لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والمبتكرين والمخترعين والطلاب توظيف دراستهم الأكاديمية والعلمية والبحثية كما عملت على تهيئة البيئة المناسبة لتنمية الكوادر البشرية على أحدث أساليب البحث العلمي وتعزيز ثقافة المبادرة والتميز في تنفيذ مشروعات تعتمد على الإبداع لزيادة التصنيع المحلي .