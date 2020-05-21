البطوطي: شركة طيران ألمانية تعلن تشغيل رحلات للغردقة في يوليو المقبل

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية، إنّ بعض شركات الطيران العارض "الشارتر" الألمانية مثل شركة كوندور، أعلنت جدولا لاستئناف رحلاتها الجوية إلى مدينة الغردقة ونحو 7 دول أخرى، بداية من أول يوليو المقبل، متوقعا أن تعلن شركات طيران أخرى، استئناف رحلاتها للمقصد السياحي المصري خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنّ رحلات الشركة للغردقة ستكون بمعدل رحلتين أسبوعية يومي الإثنين والخميس من مدن فرانكفورت ودوسلدورف وهانوفر وهامبورج وليبزيج وميونيخ وشتوتجارت وبرلين شونيفيلد، والشركة أعلنت أنها ستطبق إجراءات احترازية على رحلاتها حتى 31 أغسطس المقبل، وسيكون ارتداء الكمامة (قناع الأنف والفم) إلزامي للركاب، إضافة إلى تكييف جميع عمليات الخدمة والصعود والنزول حسب الحالة الخاصة لكل دولة.

ومن جهته، قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحرالأحمر، إنّ العديد من دول العالم كألمانيا، بدأت التخطيط لسفر سائحيها خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوجه العالمي للتعايش مع فيروس كورونا.

وأضاف فلا، لـ"الوطن"، أنّ أزمة كورونا ستستمر لفترات طويلة ولابد من التعايش معها، لافتا إلى أنّ الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لتشغيل الفنادق، تضمن سلامة النزلاء والسياح، موضحا أنّ السياحة الألمانية مهمة جدا، واحتلت المركز الأول في إرسال السياح لمصر خلال السنوات الماضية.