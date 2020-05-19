"شركات السياحة": 45 فندقا حصلت على شهادات صحية من الجهات المعنية

قال معتز صدقي عضو غرفة شركات السياحة، إن الغرفة دائما حريصة على رفعة قطاع السياحة الذي يمثل نسبة 5% من الناتج المحلي، ويمتد أثره لقطاعات مختلفة في الدولة، ويصل نسبته لـ25% من الناتج المحلي.

وأضاف "صدقي"، خلال مداخلة هاتفيه له "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تسعى إلى إعادة فتح الفنادق للحفاظ على العمالة والتقليل من تسريح الموظفين في الفنادق وشركات السياحة: "بنحاول نوفر إيرادات بتساعدنا على الاستمرار"، موضحا أن هناك 45 فندقا قد حصلت على شهادة صحية من الجهات المسؤولة في الدولة، وتعطى الشهادة بعد المرور بتطبيق عدد من الضوابط الموضوعة من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة والمنشآت السياحية.

وأكد أن شهادة السلامة الصحية للفنادق يتم إعطاؤها للفندق بعد مروره باختبار من لجنة ثلاثية مشكلة من وزارة السياحة ووزارة الصحة والمنشآت السياحية، لإعداد جميع أوجه السلامة، منها جهاز حراري متقدم لقياس درجة حرارة النزلاء، مشيرا إلى أنه ضمن الضوابط التباعد حوالي 2 متر بين طاولات الطعام، وطاوله الطعام بها 4 إلى 6 كراسي لا أكثر: "بنحاول نوصل لأقصى درجات التعقيم للنزلاء وغرفهم وأماكن طعامهم".