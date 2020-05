فيديو.. الصين تكشف عن أول مقدمة أخبار "ثلاثية الأبعاد" في العالم

كشفت وكالة الأنباء "شينخوا" الصينية عن أول مذيعة إخبار تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ثلاثية الأبعاد بعد "استنساخ" مظهر وتصرفات صحفي بشري بأحدث التقنيات.

ويمكن للمذيعة الافتراضية، التي تحمل العلامة التجارية الأولى من نوعها في العالم، أن تتحرك بسلاسة وتعرض تعابير وجه معقدة، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وقالت متحدثة إن بإمكانها حتى تغيير ملابسها وتصفيفات شعرها وفقا لسيناريوهات مختلفة.

وأطلقت وكالة "شينخوا" أول مذيعة بالذكاء الاصطناعي في عام 2018 وقدمت أربعة قارئات أخبار رقميات ثنائية الأبعاد قبل هذا الابتكار الأحدث.

وتظهر اللقطات التي صدرت، اليوم، المقدمة الافتراضية النابضة بالحياة وهي تحرك رأسها عند التركيز وترمش وتتحدث أثناء ظهورها لأول مرة في استوديو بث حيوي.

ويمكن سماعها قائلة: "يمكنني التقديم أثناء الجلوس أو الوقوف أو التجول. لدى تعابير وجه وحركات مرنة، ويمكنني أيضا تغيير تسريحات الشعر والملابس".

وأضافت الصحافية الافتراضية: "في المستقبل، سأظهر في المزيد من سيناريوهات الأخبار.. سيتم تحسين وتحديث تعابيري وحركاتي".

وتم تطوير المجسم المسمى Xin Xiaowei، بواسطة "شينخوا" مع Sogou، وهي شركة تكنولوجيا صينية متخصصة في البحث على الإنترنت. وتم تصميمها على غرار المراسلة تشاو وانوي التي تعمل ضمن وكالة الأنباء.

وتظهر الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الصينية الصحافية البشرية تشاو، وهي ترتدي خوذة لجمع البيانات بمساعدة مئات الكاميرات لتتبع تحركاتها وتعبيراتها.

China's Xinhua News Agency and search engine Sogou have debuted the world's first 3D version of an AI news anchor to create a human-like image of AI reading text input. @XHNews @sogouinput pic.twitter.com/4fQoZxqqwL