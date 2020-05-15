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خيمة رمضانية إلكترونية بجامعة المنصورة عن الذكاء الاصطناعي.. الأحد

كتب:

صالح رمضان
11:56 م | الجمعة 15 مايو 2020
خيمة إلكترونية رمضانية

خيمة إلكترونية رمضانية

ينظم المركز الجامعي للتطوير المهني تجارة المنصورة الخيمة الرمضانية الإلكترونية عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات التجارة والمجالات الأخري الأحد 17 مايو الساعة العاشرة مساء. 

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وريادة الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة

وتستضيف الخيمة المهندس عبدالرحمن كلبوش، شركه سمارت تكنولوجي، للحديث عن الفرص المتاحة والإعلان عن التدريبات الجديدة التي يوفرها المركز بالتعاون مع الشركة، ويدير اللقاء الدكتور أسامه أبو النصر مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.