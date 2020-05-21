37900 رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و 9 سفن بضائع عامة بينما غادر 2 سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة و بذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 2907 طن يوريا و 3150 طن رمل و 10314 طن مولاس كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4566 طن حديد و15500 طن ذرة و 2000 طن زيت طعام و10000 طن قمح و1400 طن فول. ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 890 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال وعنب و فراولة ومندرين وبطيخ) وخضروات (بطاطس وخضار مشكل و فلفل وورق عنب) وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وثوم و بردقوش وسمسم ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية والأردن وسوريا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وسنغافورة وأمريكا وكرواتيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 142 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 870 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90651 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 37900 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2678 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين غادر 2716 شاحنة منها 789 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40155 من البضائع العامة .