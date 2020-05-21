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الجندي: قتال مروجي الشائعات فريضة يُثاب عليها مثل المقاتلين على الجبهة

عبدالرازق: المرجفون هم من يسعون لزعزعة الشيئ الثابت.. و"الإخوان" منهم

كتب:

أحمد حامد دياب
06:19 م | الخميس 21 مايو 2020
لعلهم يفقهون

لعلهم يفقهون

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قتال مطلقي الشائعات فريضة يُثاب عليها.

وقال الجندي خلال مشاركته في مجلس العلم ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المرجفين هم مروجي الشائعات بغرض إخافة المواطنين، مشيرًا إلى أن محاربتهم في القنوات الفضائية من الإعلاميين فريضة سيثابوا عليها مثل المقاتلين على الجبهة.

بينما وصف الشيخ رمضان عبدالرازق المرجفين بأنهم من يسعون لزعزعة الشيئ الثابت والكيان المستقر، مثل جماعة الإخوان والإرهابيين الذين ينشرون الشائعات على مصر، مشددًا على أن مروجي الشائعات ملعونين بنص القرآن الكريم.