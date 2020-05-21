الجندي: قتال مروجي الشائعات فريضة يُثاب عليها مثل المقاتلين على الجبهة

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قتال مطلقي الشائعات فريضة يُثاب عليها.

وقال الجندي خلال مشاركته في مجلس العلم ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المرجفين هم مروجي الشائعات بغرض إخافة المواطنين، مشيرًا إلى أن محاربتهم في القنوات الفضائية من الإعلاميين فريضة سيثابوا عليها مثل المقاتلين على الجبهة.

بينما وصف الشيخ رمضان عبدالرازق المرجفين بأنهم من يسعون لزعزعة الشيئ الثابت والكيان المستقر، مثل جماعة الإخوان والإرهابيين الذين ينشرون الشائعات على مصر، مشددًا على أن مروجي الشائعات ملعونين بنص القرآن الكريم.