تشديد الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية خلال عيد الفطر بالمنيا

تشديد الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية خلال عيد الفطر بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
06:25 م | الخميس 21 مايو 2020
قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إلغاء الإجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد قبل وأثناء وبعد العيد، ووضع خطة لاستدعاء الأشخاص المطلوب تواجدهم في تلك الفترة والتأكيد على أماكن إقامتهم، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية، والشوارع بشكل دوري، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
شدد المحافظ على رؤساء المدن، ومديري المصالح الحكومية، تطبيق قرار حظر دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية بدون إرتداء الكمامة، وعلى جميع المصالح الحكومية الالتزام بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة
وجّه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.
وجه المحافظ، بتشكيل لجان للمرور الدوري بمختلف القرى، والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ووقف حركة النقل العام طوال إجازة العيد.
كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالإدارات الخدمية، والمرافق العامة وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، مع عقد غرفة عمليات مركزية، مشدداً على مراجعة منظومة النظافة، ورفع القمامة يومياً، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
أكد المحافظ على الاستمرار في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، والمتابعة اليومية، وسرعة إزالة أي مباني عشوائية وبدون ترخيص، أثناء إجازة العيد، وتحويل المخالفين للنيابة، لافتاً إلى أنه لا تهاون في ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.
كلف مديرية التموين بوضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز أثناء عطلة العيد مع الإعلان عن مواعيد التشغيل للمخابز، وتكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.
كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.
ووجه مدير مديرية الطب البيطري باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بالمجازر طول فترة العيد ومراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها وتلقي الشكاوى من المواطنين والرد عليها.
وفيما يخص قطاعي الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، أكد المحافظ استمرار عمل النوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، وإيجاد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائي، أو المياه.