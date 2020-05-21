تشديد الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية خلال عيد الفطر بالمنيا

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إلغاء الإجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد قبل وأثناء وبعد العيد، ووضع خطة لاستدعاء الأشخاص المطلوب تواجدهم في تلك الفترة والتأكيد على أماكن إقامتهم، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية، والشوارع بشكل دوري، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ على رؤساء المدن، ومديري المصالح الحكومية، تطبيق قرار حظر دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية بدون إرتداء الكمامة، وعلى جميع المصالح الحكومية الالتزام بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة

وجّه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

وجه المحافظ، بتشكيل لجان للمرور الدوري بمختلف القرى، والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ووقف حركة النقل العام طوال إجازة العيد.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالإدارات الخدمية، والمرافق العامة وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، مع عقد غرفة عمليات مركزية، مشدداً على مراجعة منظومة النظافة، ورفع القمامة يومياً، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

أكد المحافظ على الاستمرار في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، والمتابعة اليومية، وسرعة إزالة أي مباني عشوائية وبدون ترخيص، أثناء إجازة العيد، وتحويل المخالفين للنيابة، لافتاً إلى أنه لا تهاون في ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

كلف مديرية التموين بوضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز أثناء عطلة العيد مع الإعلان عن مواعيد التشغيل للمخابز، وتكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

ووجه مدير مديرية الطب البيطري باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بالمجازر طول فترة العيد ومراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها وتلقي الشكاوى من المواطنين والرد عليها.

وفيما يخص قطاعي الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، أكد المحافظ استمرار عمل النوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، وإيجاد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائي، أو المياه.