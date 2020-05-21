إصابة 5 أشخاص في حريق بمنزل في سوهاج

أصيب اليوم 5 أشخاص بحروق متفرقة في حريق اندلع بمنزل بقرية العتامنة دائرة مركز طما بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفي طما المركزي، وتحويل 3 حالات لمستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد احمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بنشوب حريق في منزل بقرية العتامنة دائرة المركز، وانتقل الي مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة علي الحريق واخماده.

نتج عن الواقعة إصابة كل من محي الدين سعد احمد، 62 عاما مصابا بحروق درجه اولى بالوجه، طايعه السيد احمد، 40 عاما، بحروق درجه اولى بنسبه 60 ٪ بالساقين والذراعين، منه محي الدين سعد، 24 عاما، بحروق من الدرجة الأولي بنسبه 10 ٪ بالساقين، عيد عبد الكريم عبد اللاه ،40 عاما، مصابا بحروق من الدرجة الاولي اولى بنسبه 20 ٪ بالقدمين، سعد محي الدين سعد، 12 عاما، بحروق من الدرجة الاولي بنسبه 50٪ بالبطن والقدمين

تم تحويل الثاني والثالث والخامس لمستشفي سوهاج العام، وتم اخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق