سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد في الوادي الجديد اليوم

شهدت مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة مصحوبة ببرق ورعد خاصة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها، فيما شهدت عدد من المناطق الأخرى سحب كثيفة حجبت أشعة الشمس.

وكانت محافظة الوادي الجديد استعدت من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار مع اقتراب فصل الشتاء.

وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك تزامناََ مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم.