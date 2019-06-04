عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد ورفع درجة الاستعداد تحسبا للطوارئ

تعرضت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، لعواصف ترابية شديدة، وتسببت في حجب الرؤية على الطرق الرئيسية وخاصة الطريق الواصل بين "الداخلة" و"الفرافرة" و"باريس الخارجة" جراء تزايد سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

ورفعت الأجهزة المختصة بالمحافظة درجة الاستعداد، معلنة حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع أحداث نتيجة الطقس السيئ.

وشددت مديرية الأمن، وإدارة مرور الوادي الجديد، على السائقين،وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في ظل تلك الظروف المناخية السيئة، وعدم تجاوز السرعات المقررة، حفاظًا على سلامتهم، كما تابعت غرف العمليات بالمحافظة تطورات الأحوال الجوية، ومستوى حدة العواصف الترابية التي تتفاوت قوتها في أنحاء المحافظة.