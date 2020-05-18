عاصفة ترابية مصحوبة بأمطار خفيفة تضرب الوادي الجديد

شهدت عدة مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، هبوب رياح قوية محملة بأتربة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

واستعدت محافظة الوادي الجديد من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط الأمطار.

وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك تزامناََ مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم.