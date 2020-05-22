8 قرى وشوارع خضعت للحجر الصحي بالمنيا بسبب كورونا.. تعرف عليها

القيس وأبو جرج وطمبو في مركز بني مزار، شارع العمدة والطراد في مدينة بني مزار، منشية نيازي في مغاغة، البسلقون في العدوة، شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، جميعها خضعت للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار شهر مايو الجاري، وتم رفع جميع تلك المناطق من الحجر دون تسجيل حالات إيجابية جديدة باستثناء شارع سيدي حبيب في مدينة المنيا الذي ما زال تحت إجراءات الحجر، بعد اكتشاف 5 مصابين بالفيروس من أسرة واحدة، توفي أحدهم مصابا بالفيروس.

مديرية الصحة قدمت كافة الخدمات الصحية لأهالى تلك المناطق، خلال فترة الحجر الصحي، وتم المرور على جميع المناطق لمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة بمتابعة المخالطين صحيا، والتأكد من التزام الجميع بإجراءات مكافحة العدوى، وتم توفير عيادات طبية متنقلة لخدمة الأهالي ومتابعة حالات المخالطين الذين تم وضعهم تحت الحجر المنزلى لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء فى منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

مؤسسات المجتمع المدنى بدورها وفرت المساعدات العينية لتلك الأسر التي كانت تحت الحجر الصحي المنزلي، وتم تخصيص عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم كمساعدات عينية للأسر، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي الكامل، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي قد وجَّه الشكر لجميع المواطنين على الالتزام داخل منازلهم، وتعاونهم مع أجهزة المحافظة معربا عن خالص تهانيه لجميع الأهالي بقدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله على جميع المصريين بالخير والأمان والاستقرار، مناشدا المواطنين الالتزام داخل منازلهم لعبور تلك الأزمة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المدن الجامعية بجامعة المنيا استقبلت 1000 مواطن من أبناء مصر العائدين من الخارج من مختلف المحافظات والقادمين على 7 رحلات جوية، من دولة الإمارات العربية، وذلك ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج، وتوفير سبل الراحة لهم؛ وتأكيدًا على اتباع الإجراءات الاحترازية للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.

واستقبلت الجامعة العائدين من الخارج بلافتات الترحيب، والهدايا، والواقيات الشخصية، والمشروبات، وتم توقيع الكشف الحراري عليهم، وتعقيم متعلقاتهم.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، أن استقبال الجامعة لأبناء الشعب المصري العالقين بالخارج، يأتي تأكيدا لدورها الخدمي والمجتمعي والصحي، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المُسْتَجد، وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المُتاحة لديها، بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة، ويضمن سلامة وصحة المواطنين، متمنياً السلامة لأبناء مصر العائدين وطيب الإقامة بالمدن الجامعية والعودة إلى محافظاتهم سالمين.

قال "عبد النبي" إنه تم توفير متطلبات الرعاية الطبية الشاملة على مدار الأربع والعشرين ساعة للمقيمين بالمدن الجامعية، وذلك بتوفير الكوادر الطبية، والأطقم التمريضية بإشراف من أساتذة كلية الطب بجامعة المنيا، والمستشفيات الجامعية، إلى جانب توفير متطلبات الإقامة والإعاشة، وتوفير أعمال الصيانة والتعقيم والتنظيف المستمر للغرف، وفقاً للمعايير الطبية، مشدداً على تذليل أية معوقات لديهم، وتقديم كافة الخدمات وتوفير جميع احتياجاتهم خلال فترة عزلهم بالمدن الجامعية.