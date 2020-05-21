بيتر ميمي لـ"الوطن": ما حدث في كمين البرث كان حربا طاحنة

قال المخرج بيتر ميمي، إن حادث كمين البرث استحق تخصيص حلقة كاملة عنه ضمن أحداث مسلسل "الاختيار"، لأن ما حدث حينها لا يندرج تحت بند الهجوم الإرهابي فحسب، بحسب قوله.

وأضاف ميمي، لـ "الوطن"، أن ما حدث في هذا الكمين كان حرب طاحنة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مشيرًا إلي أن الحلقة موجعة ولكنها تُبرز عظمة وبسالة جنود الجيش المصري، الذين تصدوا لهجوم التكفيريين بكل شجاعة وجسارة.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعصام السقا، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم آسر ياسين، وإياد نصار، ومحمد رجب، وكريم محمود عبدالعزيز، وغيرهم، وسيناريو وحوار باهر دويدار.