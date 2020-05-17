بيتر ميمي ينشر صور وأسماء شهداء كمين البرث: رجالة منسي

نشر المخرج بيتر ميمي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أسماء وصور شهداء "كمين البرث" الذي تعرض لهجوم إرهابي في عام 2017 وأسفر عن استشهاد البطل أحمد المنسي ومعه عدد من أفراد كتيبته.

ووصف "ميمي"، شهداء كمين البرث بـ"رجالة منسي".

ويعرض في الموسم الرمضاني الحالي للمخرج بيتر ميمي مسلسل الاختيار، والذي يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.