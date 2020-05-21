من يحق له إفطار شهر رمضان بدون فدية؟.. خالد عمران يجيب

رد الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال طرحه عليه الإعلامي محمد الحداد، في برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بمن هم المرضي الذين لهم حق الإفطار في شهر رمضان؟.

وقال "عمران"، إن الصيام عبادة فرضها الله سبحانه وتعالي وجعل لها أسبابًا وشروطًا، وهي للمستطيع، ولذلك القران الكريم علمنا أن هناك بعض الأعمال التي تلحق بها المشقة يشرع لها الفطر مع بديل عن الصيام، "فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر"، ومع هذه المشقة التي تلحق بالمريض يؤذن له بالافطار.

وتساءل.. متي على المريض أن يفطر.. وماذا يفعل إذا أفطر؟، ليجيب أن قرار الإفطار يكون بتصريح من الطبيب، وإذا اُلحق بالشخص ضرر من الصيام فيقول العلماء عندئذ "لا تخاطر بالصيام وافطر"، لافتًا إلى أن الأمراض المستمرة مع الإنسان مثل السكر وغيره من الأمراض المزمنة، تجيز له الإفطار ويخرج مكانها فدية من أول يوم رمضان، ويجب أن يعجل يها.

واستكمل، أن الأمراض المؤقتة التي يتم علاجها مع الوقت فعلى المريض أن يقضي هذه الأيام، مؤكدًا أن معايير الإفطار تكون بناءًا على تقرير الطبيب، وهذا ما أوصت به الشريعة.