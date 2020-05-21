الخرطوم: رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت

قال عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أكدت أنها تتابع ملف حذف السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، باهتمام بالغ مع السلطات الأمريكية، معربة عن الأمل في أن تُكلل تلك المساعي بالنجاح.

ونفت وزارة الخارجية السودانية - في بيان منتصف مايو الماضى الأخبار عن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن "قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب" كان أزيل اسم السودان منها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003.

وأوضحت أن هذا التصنيف يُعنى بالوفاء بمطلوبات مادة في قانون التحكم في صادارت السلاح عام 1976، والذي يطلب من وزارة الخارجية الأمريكية إخطار الكونجرس سنويًا بأسماء الدول التي لا تتعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، بحيث يتم فرض عقوبات عليها تتعلق بمنع مبيعات السلاح والمعدات الدفاعية الأمريكية لها.

وشددت وزارة الخارجية على أن القائمة المذكورة لا تمت بصلة مباشرة لقائمة الدول الراعية للإرهاب.