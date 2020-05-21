محافظ كفرالشيخ يوجه برعاية 8 مصابين في حريق منزل بقرية كفر السودان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس برعاية مصابي حادث حريق أحد المنازل بقرية كفر السودان بمركز دسوق، والذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص بحروق تتراوح بين 30 إلى 90%.

وأمر المحافظ، بنقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، لتلقي الخدمة الطبية والعلاج اللازم، مكلفاً وكيل وزارة الصحة، ومدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين وتشكيل فريق طبي عاجل من جراحة الحروق والتجميل، والعناية المركزة للحروق، لمباشرة الحالات، منوها إلى متابعته الموقف لحظة بلحظة حتي تماثلهم للشفاء.

وأصيب 8 أشخاص بحروق، إثر نشوب حريق داخل منزل بقرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، أمس الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بنشوب حريق بقرية كفر السودان التابعة لدائرة المركز، وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارات إسعاف لتأمينه ونقل المصابين.

وكلف اللواء هيثم عطا، مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية، العميد عبد الفتاح المنشاوي، بسرعة التحقق من سبب الحريق، وترأس العميد أحمد سكران، مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، قوة أمنية ضمت الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز دسوق، وانتقلوا لمكان الحريق، وتبين أن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة عليه بساعدة الأهالي .

كما تبين إصابة كلا من "هبة.ع.ا" 28 عاما، بحروق بنسبة 70% بكل أجزاء الجسم، "أمال.ا.ع"، 38 عاما، بحرق بالوجه واليدين والصدر، "هبة .ع.ع"، عام ونصف، مصابة بحرق 60% بالوجه والصدر والساقين واليدين، "حنين .ا.ا"، 16 عاما، مصابة بحرق 70% باليدين والوجه والرجلين.

كما أصيب " س.ا.ا"، 5 أعوام، مصاب بحروق بكل أجزاء الجسم، "ن.ع.غ"، 45 عاما، مصابة بحروق بنسبة 45%، حروق بأجزاء مختلفة من الجسم، "محمود.ع.ا"، 17 عاما، مصاب بحروق بنسبة 60%، وحروق بالوجه والصدر واليدين والساقين، "بسايم .ا .غ"، 60 عاما، مصاب بحروق بنسبة 40٪، باليدين والرجلين. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب نشوب الحريق.