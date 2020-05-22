أهالي كفر الشيخ عن حلقة "كمين البرث" من الاختيار: "أبكتنا وأظهرت بطولات أولادنا"

أمام شاشات التلفاز جلس المئات من أبناء محافظة كفر الشيخ، يشاهدون الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار"، والتي تتناول معركة كمين "البرث"، التي دارت أحداثها فجر السابع من يوليو عام 2017، بشمال سيناء بين أبطال القوات المسلحة ومجموعة من الإرهابيين، وأسفرت عن استشهاد العقيد أركان حرب أحمد منسي وزملاءه ، بينما جرى القضاء على اكثر من 40 تكفيريا، فما بين الدموع لاستشهاد الأبطال والفرح ببطولتهم يروي أبناء كفر الشيخ.

قال الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب، "الـ100مليون مصرى بكوا بالدموع أثناء مشاهدة المسلسل من البداية وهذه الحلقة أبكتنا جميعاً، المسلسل والحلقة يجسدان معركة بطولية بين أبطال الجيش والارهابيين، لكن أبطالنا شهداء، والإرهابيين إلى الجحيم، رجالتنا عايشين، لكن الارهابيين الخونة هيخلصوا وفى يوم الإرهاب هتنتهي".

اوضح سلامة، أن مسلسل الاختيار نموذج ممتاز لتنمية الانتماء والولاء لدى الشباب والأطفال، ويجب تكراره في أعمال أخرى، مضيفا "لم أتمنى أن أكون ضابطاً فى الجيش المصرى، سوى هذه الأيام بعدما تخطيت الـ40عاماً من عمري".

وقال "كل الذكور في فترة الطفولة والصبا بيتمنوا يكونوا ظباط شرطة أو جيش، إلا أنا من بعد الأربعين ونفسى ابقى ضابط جيش ولذلك والله بدعيلهم كتير ان ربنا يحميهم ويقويهم هما وكل واحد بيجتهد لخدمه البلد دى".

أحمد دسوقى، احد ابناء المحافظة ، يقول:"الحلقة موجعة، لكن متميزة، بتظهر تضحيات رجالنا من القوات المسلحة والملحمة البطولية التى قاموا بها، فى التصدي للارهابيين، كما تظهر الوجه القبيح للارهابيين الخونة، وكيف يستهدفون أبطالنا من الجيش والشرطة، يحللون ماحرمه الله ، يستخدمون الدين كستار لإرتكاب عمليات ارهابية، والدين منهم برئ ".

أضاف أحمد على ياسين، مهندس من ابناء المحافظة، أن المسلسل قدر التضحيات لرجال الجيش والشرطة، مشيراً الى ان حلقة اليوم مبكية وتدمى القلوب: "مش قادر استوعب قد ايه الخونة الارهابيين قدروا يعملوا كدة، بس مبسوط من بطولات رجالنا، شوفوا تصدوا ازاى فى ملحمة بطولية وفضلوا صامدين حتى النهاية، مدافعين عن تراب الارض والوطن، متمنين الشهادة".