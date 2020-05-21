"نزولا لرغبة المتابعين".. عرض الحلقة 28 من مسلسل الاختيار بدون إعلانات

قرّرت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي إذاعة حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" بدون إعلانات.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة ان القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية وتحديدا الحلقة 28، والتي ينتظرها احداثها الجميع، ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

ويذاع المسلسل على قناة "أون" في التاسعة مساء، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها المتحدة في خدمة القضايا الوطنية المصرية، وإيمانا بأهمية دور القوى الناعمة ويحقق مشاهدات قياسية غير مسبوقة.