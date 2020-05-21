بسمة وهبة: مسلسل الاختيار رصاصة "رشقت" في منتصف جبهة الإخوان

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بردود الأفعال على مسلسل الاختيار، مؤكدة أن المسلسل حقق انتصارًا برصاصة في منتصف جبهة الإخوان.

وقالت "وهبة" خلال تقديمها برنامج "كل يوم" المذاع مؤقتًا خلال شهر رمضان، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن رصاصة مسلسل الاختيار "رشقت" في منتصف جبهة الإخوان وجماعات التطرف والإرهاب.

وذكرت أن المواطن المصري لأول مرة يرى جزءا من الواقع الموجود في سيناء، ويعرف طبيعة المعركة وحرب العصابات والشوارع القائمة ضد الخونة والإرهابيين في سيناء.

وأضافت أن مسلسل الاختيار، رد على كل أكاذيب الجماعة، وكشف كل ألاعيب وأكاذيب الإرهابيين والتكفيريين وفضح تزيفهم للواقع والحقائق.

وعرضت بسمة وهبة، مشاهد من مسلسل الاختيار، وأخرى لبعض الأسر تشاهد المسلسل، وصورا لأطفال يعتبرون "منسي" قدوة لهم ويرسمون صوره ويكتبون رسائله، متابعة: "نضف عيونك وبص عشان قلبك ينشرح.. شوف أثر وتاثير الاختيار وقصة منسي على أسرنا وبيوتنا وولادنا.. مسلسل الاختيار كفى ووفى.. وشكر لكل صناعه بحق النجاح والتأثير الذي حققه، وشكرًا للشهداء".